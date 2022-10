Fait historique : chacun des 50 meilleurs cabinets français affiche une croissance de son chiffre d’affaires entre 2020 et 2021. Fidal, CMS Francis Lefebvre, Gide et Bredin Prat se font encore une fois la course en haut du classement.

Rang 2022 Cabinet Prog. Rang 2021 CA 2021 (M€) est. Prog. CA entre 2020/2021 (%) Nombre d'avocats en 2021 Nombre d'associés en 2021 CA/avocat 2021 CA/associé 2021 1 Fidal = 1 294.9 3% 1088 525 271,048 € 561,714 € 2 CMS Francis Lefebvre = 2 199.8 9% 370 115 540,000 € 1,737,391 € 3 Gide ↑ 4 185.7 16% 343 90 541,399 € 2,063,333 € 4 Bredin Prat ↓ 3 180 9% 184 47 978,261 € 3,829,787 € 5 Darrois Villey Maillot Brochier = 5 96.3 20% 80 28 1,203,750 € 3,439,286 € 6 De Pardieu Brocas Maffei = 6 84.4 6% 150 33 562,667 € 2,557,576 € 7 August Debouzy ↑ 8 78 24% 129 33 604,651 € 2,363,636 € 8 Capstan Avocats ↓ 7 68.46 7% 223 61 306,996 € 1,122,295 € 9 Racine = 9 57.4 6% 225 58 255,111 € 989,655 € 10 Arsene ↑ 13 55.94 28% 127 24 440,472 € 2,330,833 € 11 LPA-CGR = 11 49.75 9% 139 41 357,914 € 1,213,415 € 12 Jeantet = 12 49 10% 100 26 490,000 € 1,884,615 € 13 Fromont Briens ↓ 10 48 4% 154 41 311,688 € 1,170,732 € 14 De Gaulle Fleurance & Associés = 14 42.4 11% 135 42 314,074 € 1,009,524 € 15 Cornet Vincent Ségurel ↑ 15 41 11% 190 47 201,467 € 788,723 € 16 DS Avocats = 16 39.6 15% 179 56 215,789 € 872,340 € 17 BDGS Associés ↑ 18 36.4 e 10% 40 16 910,000 € 2,275,000 € 18 Delsol Avocats ↑ 19 34.5 6% 109 30 316,514 € 1,150,000 € 19 UGGC Avocats ↓ 17 33.1 0% 93 33 355,914 € 1,003,030 € 20 Altana = 20 25.5 11% 76 21 335,526 € 1,214,286 € 21 Flichy Grangé Avocats ↑ 22 24 9% 77 26 311,688 € 923,077 € 22 Reinhart Marville Torre ↑ 23 23.7 12% 61 18 388,525 € 1,316,667 € 23 FTPA ↓ 21 23.44 6% 70 26 334,857 € 901,538 € 24 Bignon Lebray ↑ 30 23.3 14% 78 32 298,718 € 728,125 € 25 Ayache ↑ 26 22.84 24% 46 15 496,522 € 1,522,667 € 26 Hoche Avocats ↑ 29 21.5 33% 63 20 341,270 € 1,075,000 € 27 Simon Associés ↓ 24 20.2 4% 67 25 301,493 € 808,000 € 28 Veil Jourde ↓ 25 20 5% 45 16 444,444 € 1,250,000 € 29 Lamartine Conseil ↓ 28 19.04 12% 74 21 257,297 € 906,667 € 30 Alerion ↑ 31 18.99 23% 65 14 292,154 € 1,356,429 € 31 Actance ↓ 27 18.5 4% 67 15 276,119 € 1,233,333 € 32 Franklin ↑ 33 18 29% 61.5 19 292,683 € 947,368 € 33 Lexavoué ↑ 37 16 19% 73 34 219,178 € 470,588 € 33 Oratio Avocats ↑ 36 16 29% 77 23 227,273 € 760,870 € 33 Seban & Associés ↑ 35 16 14% 80 15 200,000 € 1,066,667 € 35 BG2V ↑ 40 15.9 36% 44 13 361,364 € 1,223,077 € 36 Mazars Société d'Avocats ↑ 45 15.2 36% 130 22 116,923 € 690,909 € 37 Lamy Lexel ↓ 34 15 7% 71 13 211,268 € 1,153,846 € 38 Sekri Valentin Zerrouk (SVZ) ↓ 32 14.73 2% 44 12 334,773 € 1,227,500 € 39 Latournerie Wolfrom & Associés = 39 14.6 22% 42 13 347,619 € 1,123,077 € 40 Factorhy Avocats (NE 2022) 14 8% 61 8 229,508 € 1,750,000 € 41 Joffe & Associés (NE 2022) 13.5 27% 45 17 300,000 € 794,118 € 42 Adaltys ↑ 46 13.4 22% 61 20 219,672 € 670,000 € 43 TGS France Avocats (NE 2022) 13.26 29% 69 10 192,174 € 1,326,000 € 44 BCTG Avocats ↓ 41 12.1 5% 44 11 275,000 € 1,100,000 € 45 Raffin & Associés (NE 2022) 12 22% 33 10 363,636 € 1,200,000 € 46 Coblence Avocats ↓ 43 11.7 4% 39 13 300,000 € 900,000 € 47 Aramis (NE 2022) 11.5 10% 35 10 328,571 € 1,150,000 € 48 PDGB ↓ 44 11.15 0% 40 17 278,750 € 655,882 € 49 Chaintrier Avocats = 49 11.1 3% 23 9 482,609 € 1,233,333 € 50 Klein Wenner (NE 2022) 11 44 18 250,000 € 611,111 €