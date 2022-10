Jamais le niveau de productivité par avocat n’a été aussi élevé de l’histoire du Décideurs 100. Six structures affichent plus d’un million d’euros par avocat, Darrois allant même jusqu’à plus de 1,2 million d’euros. *Baker McKenzie : le chiffre d'affaires du cabinet, qui est suceptible d'évoluer jusqu'au 31 juillet 2022, réunit les bureaux de Paris, de Luxembourg et de Casablanca. **HPML a fusionné avec Mermoz au mois de mai 2022.

Rang 2022 Cabinet CA/avocat 2021 Prog. CA/avocat 2020/2021 (%) CA 2021 (M€) est. CA/associé 2021 Nombre d'avocats en 2021 1 Darrois Villey Maillot Brochier 1 203 750 € 5% 96,3 3 439 286 € 80 2 Weil Gotshal & Manges 1 126 761 € 0% 80 e 4 210 526 € 71 3 Paul Hastings 1 119 540 € 53% 48,7 2 563 158 € 43,5 4 Mayer Brown 1 095 745 € 36% 103 3 433 333 € 94 5 Sullivan & Cromwell 1 070 968 € 0% 16,6 e 3 688 889 € 15,5 6 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom 1 000 000 € -4% 28 e 7 000 000 € 28 7 Bredin Prat 978 261 € 10% 180 3 829 787 € 184 8 BDGS Associés 910 000 € 2% 36,4 e 2 275 000 € 40 9 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 800 000 € -13% 22,4 4 480 000 € 28 10 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 788 235 € 3% 67 e 3 350 000 € 85 11 Baker McKenzie* 784 333 € 33% 117,65 5 115 217 € 150 12 Allen & Overy 766 667 € 23% 115 e 3 382 353 € 150 13 Dechert 757 576 € 3% 50 e 3 571 429 € 66 14 Hogan Lovells 734 328 € 8% 147,6 3 784 615 € 201 15 Winston & Strawn 715 152 € 8% 23,6 1 815 385 € 33 16 Freshfields Bruckhaus Deringer 714 286 € 4% 80 e 3 076 923 € 112 17 Willkie Farr & Gallagher 696 203 € 33% 55 e 2 391 304 € 79 18 Clifford Chance 664 921 € 5% 127 e 3 256 410 € 191 19 Linklaters 658 683 € 3% 110 e 3 055 556 € 167 20 Latham & Watkins 629 508 € 0% 76,8 e 2 477 419 € 122 21 August Debouzy 604 651 € 31% 78 2 363 636 € 129 22 TZA Associés 600 000 € 0% 3 1 500 000 € 5 23 De Pardieu Brocas Maffei 562 667 € 6% 84,4 2 557 576 € 150 24 McDermott Will & Emery 561 326 € -3% 50,8 2 257 778 € 90,5 25 Dentons 557 480 € 37% 70,8 1 770 000 € 127 26 Huc-Morel Labrousse Avocats 555 556 € 25% 5 1 666 667 € 9 27 Herbert Smith Freehills 552 344 € 14% 70,7 2 280 645 € 128 28 Gide 541 399 € 16% 185,7 2 063 333 € 343 29 CMS Francis Lefebvre 540 000 € 42% 199,8 1 737 391 € 370 30 Norton Rose Fulbright 518 875 € 13% 41,51 1 804 783 € 80 31 DLA Piper 506 273 € 4% 81,51 2 202 973 € 161 32 Ayache 496 522 € 24% 22,84 1 522 667 € 46 33 Jeantet 490 000 € 5% 49 1 884 615 € 100 34 Chaintrier Avocats 482 609 € 3% 11,1 1 233 333 € 23 35 Hughes Hubbard & Reed 470 588 € 16 e 2 000 000 € 34 36 Simmons & Simmons 470 297 € 6% 47,5 e 1 637 931 € 101 37 Reed Smith 452 778 € 8% 32,6 1 417 391 € 72 38 Charrel & Associés 450 000 € 1,8 1 800 000 € 4 39 Marsigny Gosset Avocats 444 444 € 4 1 333 333 € 9 39 Veil Jourde 444 444 € 10% 20 1 250 000 € 45 41 Arsene 440 472 € 20% 55,94 2 330 833 € 127 42 Jones Day 437 956 € 6% 60 e 1 463 415 € 137 43 Abello IP Firm 431 579 € 11% 8,2 1 025 000 € 19 44 STAS & Associés 430 000 € 1% 8,6 1 720 000 € 20 45 Holman Fenwick Willan 425 789 € 6% 16,18 1 470 909 € 38 46 EBA Endrös-Baum Associés 409 091 € 24% 4,5 750 000 € 11 47 Squire Patton Boggs 404 255 € -10% 19 e 1 055 556 € 47 48 Bird & Bird 403 950 € 17% 45 1 567 944 € 111,4 49 Avocats Picovschi 403 333 € 1% 3,63 3 630 000 € 9 50 Piotraut Giné Avocats (PGA) 391 667 € 23% 4,7 1 566 667 € 12 51 Reinhart Marville Torre 388 525 € 12% 23,7 1 316 667 € 61 52 Ogletree Deakins 383 333 € 15% 5,75 1 437 500 € 15 53 Laude Esquier Champey 380 952 € 8 1 333 333 € 21 54 Opleo Avocats 376 471 € 36% 6,4 1 600 000 € 17 55 Signature Litigation 375 758 € -26% 6,2 1 377 778 € 16,5 56 Valther 373 810 € 7,85 1 570 000 € 21 57 Fieldfisher 365 079 € 8% 23 e 1 150 000 € 63 58 Bougartchev Moyne Associés 363 636 € -2% 4 1 333 333 € 11 58 Raffin & Associés 363 636 € 30% 12 1 200 000 € 33 60 BG2V 361 364 € 17% 15,9 1 223 077 € 44 61 LPA-CGR 357 914 € 8% 49,75 1 213 415 € 139 62 UGGC Avocats 355 914 € 1% 33,1 1 003 030 € 93 63 Osborne Clarke 354 237 € 28% 20,9 1 492 857 € 59 64 Vogel & Vogel 351 613 € 12% 10,9 5 450 000 € 31 65 Latournerie Wolfrom Avocats 347 619 € 30% 14,6 1 123 077 € 42 66 HPML** 346 667 € 69% 5,2 866 667 € 15 67 Parme Avocats 342 857 € 13% 7,2 900 000 € 21 68 Hoche Avocats 341 270 € 22% 21,5 1 075 000 € 63 69 Gouache Avocats 340 000 € 3,4 850 000 € 10 70 Clyde & Co 338 235 € 0% 11,5 e 1 150 000 € 34 71 Altana 335 526 € 6% 25,5 1 214 286 € 76 72 FTPA 334 857 € -11% 23,44 901 538 € 70 73 Sekri Valentin Zerrouk (SVZ) 334 773 € -14% 14,73 1 227 500 € 44 74 Chemarin & Limbour 333 333 € 3 750 000 € 9 75 Stephenson Harwood 330 556 € -3% 11,9 850 000 € 36 76 Aramis 328 571 € 6% 11,5 1 150 000 € 35 77 EY Société d'Avocats 326 075 € -5% 218,47 3 581 475 € 670 78 PwC Société d'Avocats 325 760 € 11% 141,38 2 280 323 € 434 79 Bryan Cave Leighton Paisner 322 581 € 20 1 176 471 € 62 80 Yards (ex-Moisand Boutin & Associés) 321 739 € 7,4 1 057 143 € 23 81 Derriennic Associés 320 833 € 37% 7,7 1 283 333 € 24 82 Eversheds Sutherland 319 788 € -8% 30,22 1 439 048 € 94,5 83 Redlink 316 667 € 17% 5,7 712 500 € 18 84 Delsol Avocats 316 514 € -3% 34,5 1 150 000 € 109 85 Lmt Avocats 316 129 € 2% 9,8 700 000 € 31 86 De Gaulle Fleurance & Associés 314 074 € -4% 42,4 1 009 524 € 135 87 Ressource Avocats 312 500 € 5 500 000 € 16 88 Flichy Grangé Avocats 311 688 € 11% 24 923 077 € 77 89 Fromont Briens 311 688 € 15% 48 1 170 732 € 154 90 Chatain & Associés 307 692 € 4 666 667 € 13 91 Capstan Avocats 306 996 € -1% 68,46 1 122 295 € 223 92 K&L Gates 304 545 € 0% 6,7 e 837 500 € 22 93 Ginestié Magellan Paley-Vincent 304 412 € 3% 10,35 690 000 € 34 94 Simon Associés 301 493 € -5% 20,2 808 000 € 67 95 Cazals Manzo Pichot Saint Quentin 300 000 € 16% 4,2 600 000 € 14 95 Coblence Avocats 300 000 € -4% 11,7 900 000 € 39 95 DBM (ex-DBG) 300 000 € 2,4 600 000 € 8 95 Joffe & Associés 300 000 € 10% 13,5 794 118 € 45 95 JP Karsenty & Associés 300 000 € 3% 6,3 787 500 € 21 95 Visconti & Grundler 300 000 € 0% 1,5 750 000 € 5 101 Bignon Lebray 298 718 € 2% 19,48 728 125 € 78 102 Kramer Levin Naftalis & Frankel 298 333 € 17,9 852 381 € 60 103 MGG Voltaire 296 429 € 8,3 922 222 € 28 104 Wilhelm & Associés 295 000 € 2% 5,9 e 1 475 000 € 20 105 Franklin 292 683 € 5% 18 947 368 € 61,5 106 Alerion 292 154 € 19% 18,99 1 356 429 € 65 107 Aston Avocats 289 333 € 4,34 723 333 € 15 108 Taylor Wessing 288 750 € -2% 23,1 1 050 000 € 80 109 Grandjean Avocats 285 714 € 2 666 667 € 7 110 Nomos 285 714 € 9% 8 1 600 000 € 28 111 Harlay Avocats 284 615 € 1% 7,4 925 000 € 26 112 Stream 284 444 € 7,68 853 333 € 27 113 Maison Eck 283 333 € 1,7 340 000 € 6 114 Chammas & Marcheteau 281 579 € 10,7 823 077 € 38 115 PDGB 278 750 € 0% 11,15 655 882 € 40 116 Rödl & Partners 276 923 € 21% 7,2 720 000 € 26 117 Actance 276 119 € -7% 18,5 1 233 333 € 67 118 BCTG Avocats 275 000 € 8% 12,1 1 100 000 € 44 119 Péchenard & Associés 272 727 € 10% 6 750 000 € 22 120 Fidal 271 048 € 27% 294,9 561 714 € 1088 121 Edgar Avocats 268 966 € 3,9 1 300 000 € 14,5 122 HAAS Avocats 263 158 € 5 19 123 Aklea Société d'Avocats 262 069 € -3% 7,6 844 444 € 29 124 Lexco 260 000 € 3,9 780 000 € 15 125 Charles Russell Speechlys 258 065 € 5% 8 e 888 889 € 31 126 Lamartine Conseil 257 297 € 5% 19,04 906 667 € 74 127 Bersay & Associés 256 667 € 21% 7,7 592 308 € 30 128 Racine 255 111 € -8% 57,4 989 655 € 225 129 BRL Avocats 253 659 € -1% 10,4 1 040 000 € 41 130 Klein Wenner 250 000 € 11 611 111 € 44 131 Vigo 237 500 € 2% 5,7 950 000 € 24 132 Cleach Avocats 235 714 € 20% 3,3 550 000 € 14 133 Factorhy Avocats 229 508 € -3% 14 1 750 000 € 61 134 Bret Bremens 229 167 € 38% 5,5 392 857 € 24 135 Oratio 227 273 € 19% 17,5 760 810 € 77 136 KPMG Avocats 224 034 € 13% 104,4 1 288 889 € 466 137 DS Avocats 221 229 € 8% 39,6 707 143 € 179 138 Audit Duprey Fekl 220 000 € 1,32 220 000 € 6 139 Adaltys 219 672 € 6% 13,4 670 000 € 61 140 Lexavoué 219 178 € 15% 16 470 588 € 73 141 Lerins & BCW 218 421 € -7% 8,3 553 333 € 38 142 BMH Avocats 218 182 € 18% 4,8 436 364 € 22 143 Miguérès Moulin 217 647 € -2% 3,7 616 667 € 17 144 Cornet Vincent Ségurel 215 789 € 19% 41 872 340 € 190 145 Squadra Avocats 213 636 € 28% 4,7 671 429 € 22 146 Lamy Lexel 211 268 € 9% 15 1 153 846 € 71 147 Oxynomia 207 143 € -7% 2,9 483 333 € 14 148 Camille Avocats 200 000 € 9% 4,2 700 000 € 21 148 French Cornut-Gentille & Associés 200 000 € 1,6 320 000 € 8 148 Seban & Associés 200 000 € 23% 16 1 066 667 € 80 148 Tamburini Bonnefoy 200 000 € 1,4 700 000 € 7 150 Deloitte Société d'Avocats 198 944 € -1% 113 1 686 567 € 568