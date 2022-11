Édition 2021 - MÉTHODOLOGIE - Pour ce classement, cinq critères ont été retenus : 1 - Montant et croissance de la fortune sur un an 2 - Origine de la fortune : familiale ou entrepreneuriale 3 - Degré de responsabilité de la personne dans l’entreprise 4 - Sur une base d’informations consultables publiquement 5 - Segmentation géographique : France (50), Europe (20), Amérique latine (10), reste du monde (20) Les données financières sont en date du 12/08/2021, elles sont susceptibles de varier quotidiennement. Un travail de fond a été effectué sur base des classements des magazines Challenges, Forbes et Bilan.

Rang 2021 Rang 2020 Milliardaire Âge Pays Fondateur

(Oui/Non) Entreprise Secteur Fortune en Mds€

au 28/07 Croissance sur 1 an Commentaire 1 1 Amancio Ortega 85 Espagne Oui Inditex Textile 65,8 19,2 Pionnier de la mode fast-fashion, il a cofondé Inditex, connu pour sa chaîne de magasins Zara, avec son ex-femme Rosalia Mera en 1975. 2 3 Beate Heister & Karl Albrecht Jr. 70 et 73 Allemagne Non Aldi Grande distribution 35,8 1 Enfants héritiers du fondateur d'Aldi, les deux frères et soeurs sont les deux personnes les plus riches d'Allemagne. 3 4 Giovanni Ferrero 57 Italie Non Nutella Agro-alimentaire 29,3 0,1 Giovanni Ferrero est le président exécutif de l'entreprise de confiserie éponyme de sa famille, qui a enregistré des ventes de près de 15 milliards de dollars en 2020. 4 Klaus-Michael Kuehne 84 Allemagne Non Kühne + Nagel Transport 29,3 NC Le magnat de la logistique Klaus-Michael Kuehne est président honoraire de Kuehne + Nagel International AG. Il détient également environ 30 % de Hapag-Lloyd. 5 2 Dieter Schwarz 82 Allemagne Non Lidl, Kaufland Grande distribution 28,9 -12,9 Héritié de l'entreprise familiale, il est devenu PDG en 1977 à la mort de son père et a fait de Schwarz Group le plus grand empire de la distribution en Europe. 6 9 Alexeï Mordashov & sa famille 56 Russie Non Severstal, TUI Group Sidérurgie, Tourisme 27,4 10,4 Alexeï Mordashov, actionnaire majoritaire Severstal, détient également environ 30 % du groupe TUI, l'une des plus grandes entreprises de voyage et de tourisme au monde. 7 10 Vladimir Potanine 60 Russie Non Noriksk Nickel Métaux 24,9 8,25 Vladimir Potanine a pris une participation dans Norilsk Nickel en 1995. Il détient également des participations chez Petrovax Pharm et dans la station de ski Rosa Khutor. 8 8 Leonardo Del Vecchio et sa famille 86 Italie Oui Luxottica, Ray-ban, Oakley Optique 24,7 7,7 Leonardo Del Vecchio a fondé le géant de la lunetterie Luxottica en 1961, à l'âge de 25 ans. Au fil des ans, Luxottica a acquis Sunglass Hut, Ray-Ban et Oakley. 9 14 Susanne Klatten 59 Allemagne Non BMW - Altana Industrie 24,6 10,4 Susanne Klatten est la 10ème femme la plus riche au monde. Elle possède 19,1 % du constructeur automobile BMW. 10 6 Vladimir Lissine 65 Russie Oui NLMK Group Acier, Transports 24,5 6,5 Vladimir Lissine est président du groupe NLMK. Il possède également l'opérateur ferroviaire First Cargo ainsi que quelques ports et sociétés de transport maritime. 11 5 Dietrich Mateschitz 77 Autriche Oui Red Bull Agro-alimentaire 23,3 0,1 Première fortune d'Autriche, Dietrich Mateschitz a cofondé la boisson énergétique Red bull en 1987 avec l'homme d'affaires thaïlandais Chaleo Yoovidhya. 12 13 Leonid Mikhelson 66 Russie Oui Novatek Gaz, chimie 22,7 8,3 Leonid Mikhelson a commencé sa carrière comme contremaître dans une entreprise de construction. Aujourd'hui, il a fondé Novatek et en est le président. 13 16 Vagit Alekperov 71 Russie Oui Lukoil Pétrole 21,5 8,7 Président de l'entreprise Likoil, Alekperov est copropriétaire de Heesen Yachts, où son yacht Galactica Super Nova a été construit en 2016. 14 18 Gennady Timchenko 69 Russie Oui Novatek Pétrole, Gaz 20,3 8,1 Gennady Timchenko détient des participations dans diverses entreprises russes, dont la société gazière Novatek et le producteur pétrochimique Sibur Holding. 15 Stefan Quandt 55 Allemagne Non BMW Industrie 19,5 NC Stefan Quandt possède 23,6 % du constructeur automobile BMW. Il détient également des parts dans Heel, Entrust et Logwin. 16 Thomas Strüngmann et sa famille 71 Allemagne Oui Hexal AG Santé 18,8 NC Thomas Strüngmann est devenu multi-milliardaire grâce à son pari sur le laboratoire allemand qui a créé un vaccin contre le Covid-19. 17 Andreas Strüngmann et sa famille 71 Allemagne Oui Hexal AG Santé 18,8 NC En 2005, Andreas Strüngmann et son frère jumeau Thomas ont vendu Hexal à Novartis pour quelque 7 milliards de dollars. 18 7 Theo Albrecht Jr et sa famille 71 Allemagne Non Aldi, Trader Joe's Grande distribution 17,4 0,3 Theo Albrecht Jr. et les héritiers de son frère, Berthold, ont hérité de l'une des plus grandes fortunes mondiales de la grande distribution. 19 12 Stefan Persson 74 Suède Non H&M Textile 17,1 1,9 Héritier et propriétaire principal depuis 1982 de la chaîne de magasins de vêtements H&M, Stefan Persson est l'homme le plus riche de Suède. 20 Charlene de Carvalho-Heineken et sa famille 67 Pays-bas Non Heineken NV Agro-alimentaire 15,6 NC Charlene de Carvalho-Heineken est l'une des femmes les plus riches du monde, grâce à sa participation de 23 % dans le géant de la bière Heineken.