Découvrez le classement des 500 entreprises européennes à la plus forte croissance. Méthodologie : Afin d’établir ce palmarès, Décideurs s’appuie sur le classement réalisé par le cabinet belge M5 à partir de données fournies par le Bureau van Dijk, une société du groupe Moody’s Analytics. Ont été retenus les critères suivants : • Un chiffre d’affaires compris entre 5 millions et 1 milliard d’euros en 2020 • Un taux de croissance du chiffre d’affaires supérieur à 20 % entre 2016 et 2020. Tout comme pour la France, nous avons décidé de croiser le critère du chiffre d’affaires avec celui de la croissance, pour illustrer la diversité et le dynamisme des entreprises européennes. À noter que le classement européen intègre les 50 leaders de la croissance français. NC : non communiqué

Rang Taux de croissance (2016-2020) Société Pays Chiffre d'affaires 2020 (en millions d'euros) Nombre d'employés en 2020 Secteur 1 3257200%* Alan France 33 350 Assurance 2 86610% Tissium France 9 NC Technologies 3 10999900%* Ilek France 55** NC Énergie 4 32087% Les Vracs de l'Estuaire France 36 33 Industrie 5 10775% ekWateur France 87 NC Énergie 6 9646% Gojob France 50 NC RH 7 5976% Exotec France 42,9*** 300 Industrie 8 4932% Pelago Bioscience Suède 6 27 Santé 9 427% Biogroup France 950 8000 Santé 10 498% Betflag Italie 915 22 Loisirs 11 3219% Partoo France 8 NC Conseil 12 409% AR-Packaging Suède 889 5 009 Industrie 13 169% Zucchetti group Italie 979 6 393 Technologies 14 226% FK Grand Capital Russie 944 455 Santé 15 111% Galmarley Grande-Bretagne 990 34 Finance 16 948% Nye Veier Norvège 624 173 BTP 17 50% Harald Nyborg Danemark 998 2 179 Distribution 18 2238% Amarenco France 58 30 Énergie 19 34% Mlekpol Pologne 990 2 807 Agroalimentaire 20 445% Groupe Mister Menuiserie France 120 NC Distribution 21 166% Global Grande-Bretagne 931 2 440 Médias 22 82% Lov Beheer B.V. Pays-Bas 965 440 RH 23 51% Orifarm Danemark 955 109 Santé 24 48% Newbury Investments Grande-Bretagne 938 1 927 Distribution 25 108% Gruppo Arena Italie 905 2 105 Distribution 26 77% Dataport Allemagne 917 3 554 Technologies 27 49% Stockmeier Group Allemagne 927 1 628 Industrie 28 129% Astra Bioplant Belgique 889 177 Énergie 29 31% Camfil Suède 928 4 890 Industrie 30 53% Giovanni Rana Italie 909 1 663 Agroalimentaire 31 27% Prio SGPS Portugal 906 780 Énergie 32 61% Karro Food Group Grande-Bretagne 889 3 344 Agroalimentaire 33 65% Fildas Trading Roumanie 884 1 316 Santé 34 483% Koesio (anciennement C'PRO) France 700**** NC Services numériques 35 169% Empresas Grupo Empresarial Costa Espagne 824 1 435 Agroalimentaire 36 66% Rotkäppchen Allemagne 857 986 Luxe 37 31% Achemos grupe Lituanie 868 58 Industrie 38 146% Mestergruppen Norvège 817 438 Agroalimentaire 39 194% Staedion Pays-Bas 795 405 Immobilier 40 155% GCA France 807 1200 Distribution 41 363% XTX Markets Grande-Bretagne 713 42 Technologies 42 57% TGW Logistics Group Autriche 839 3 739 Logistique 43 36% Cereal Docks Italie 844 240 Agroalimentaire 44 27% Anecoop Espagne 848 558 Agroalimentaire 45 26% ACO Severin Ahlmann GmbH & Co Allemagne 848 5 106 Industrie 46 31% Andrew Marr International Grande-Bretagne 840 364 Agroalimentaire 47 300% Farfetch Grande-Bretagne 707 824 Luxe 48 178% Alila France 754 NC Immobilier 49 142% Faurie France 760 1600 Automobile 50 36% Électro Dépôt France 989 NC Distribution 51 113% Pending Manufaktur GmbH Allemagne 760 115 Industrie 52 200% IMG Media Grande-Bretagne 717 796 Médias 53 49% Groupe Martin Belaysoud France 779 NC Distribution 54 171% Numidia Pays-Bas 719 71 Agroalimentaire 55 26% PCC SE Allemagne 779 3 383 Industrie 56 25% Swarko Autriche 778 3 841 Industrie 57 37% Nibulon Ukraine 750 6 011 Agroalimentaire 58 227% PM-International Luxembourg 661 741 Cosmétiques 59 93% ERM Worldwide Group Grande-Bretagne 718 5 513 Conseil 60 38% Energieversorgungs Allemagne 739 1 676 Énergie 61 48% Einhell Allemagne 730 1 658 Industrie 62 50% Groupe LDLC France 724 1000 Ecommerce 63 110% Glück Kieswerk Gräfelfing Allemagne 681 450 Industrie 64 31% Corporacion Empresarial Jesus Alonso Espagne 715 2 688 Agroalimentaire 65 52% Montana Group Allemagne 687 223 Énergie 66 752% Freelance.com France 376 NC RH 67 46% Smyths Toys Grande-Bretagne 678 2 901 Détail 68 33% Euro Pool System Pays-Bas 683 1 151 Logistique 69 24% Bodemer France 685 1400 Distribution 70 78% Euricom Italie 659 748 Agroalimentaire 71 40% Séché Environnement France 673 5900 Industrie 72 27% Netonnet Norsk Avdeling Norvège 678 69 Détail 73 34% IFN Beteiligungs Autriche 674 NC BTP 74 99% Violas Portugal 646 n.a. Industrie 75 34% Netlog Lojistik Turquie 668 NC Logistique 76 25% Krone Allemagne 665 1 828 Industrie 77 97% OVHcloud France 632 2450 Technologies 78 1505% Kumulus Vape France 22 50 Distribution 79 131% Miltenyi Biotec Allemagne 605 3 171 Santé 80 144% ComLine Allemagne 592 89 Technologies 81 1251% LittleBIG Connection France 108 NC Services numériques 82 25% Cooperativa Ganadera Andaluza Espagne 634 1 225 Agroalimentaire 83 50% Armorine France 622 NC Distribution 84 137% Soitec France 584 1750 Industrie 85 38% Pencil Italie 610 8 070 Médias 86 62% Wipasz Pologne 600 2 079 Agroalimentaire 87 37% Kemna Bau Allemagne 605 2 029 BTP 88 29% IGO Industries Autriche 607 3 604 Industrie 89 25% Sodalis Group Italie 605 883 Luxe 90 45% Total Care Pays-Bas 595 12 268 Services 91 51% Frinsa Espagne 588 1 558 Agroalimentaire 92 127% Kobalt Music GB 546 717 Médias 93 31% Hasco Belgique 587 169 Industrie 94 226% Léa Nature France 490 844 Cosmétiques 95 78% BSW Timber Grande-Bretagne 553 1 171 Agroalimentaire 96 52% Tim AG Allemagne 564 169 Services 97 783% Dehon France 250 650 Services 98 48% Solarec Belgique 565 240 Agroalimentaire 99 26% Centravet France 565 403 Distribution 100 30% Frischli Allemagne 563 741 Agroalimentaire 101 36% Norfos Mažmena Lituanie 559 3 401 Distribution 102 148% YoungCapital Pays-Bas 506 1 094 RH 103 29% EGLO Leuchten Autriche 553 5500 Industrie 104 32% Hubo BE 546 207 Distribution 105 39% Rijk Zwaan NL 540 3 201 Agroalimentaire 106 28% medac GmbH Allemagne 536 1 780 Santé 107 39% Sioen industries Belgique 517 4 541 Industrie 108 205% Eko Okna Pologne 443 6 464 Industrie 109 61% Cegid France 498 3600 Logiciels 110 42% Chaussea France 500 3709 Détail 111 256% IAD France 406 309 Immobilier 112 47% Bureau Vallée France 495 NC Distribution 113 167% Wakam France 417 NC Assurance 114 91%***** Believe France 441 1270 Services numériques 115 1082% Comptoir change Opéra France 17 NC Finance 116 94% Gulermak Agir Sanayi Insaat Turquie 436 NC BTP 117 912% Goiko Gourmet Espagne 81 1 267 Restauration 118 820% La Verdosa Espagne 109 4 Agroalimentaire 119 1048% GpasPlus France 11 NC Ecommerce 120 946% Agriconomie France 50 NC Distribution 121 40% Wittenstein SE Allemagne 439 2 735 Industrie 122 43% Greenfood Suède 434 968 Agroalimentaire 123 27% Pollo Italiano Fileni Italie 437 266 Agroalimentaire 124 145% Kosatec Computer Allemagne 379 170 Distribution 125 68% Serfim France 410 NC BTP - Industrie 126 59% Pietro Fiorentini Italie 409 1 563 Industrie 127 997% Tiralana Oy Finlande 7 6 Transports 128 33% Tommy Croatie 418 3 420 Détail 129 972% Integral Logistics Support Espagne 11 55 Logistique 130 23% Wavestone France 418 3453 Conseil 131 954% Aurinka Espagne 18 NC Énergie 132 945% Gidrostroi Russie 21 79 BTP 133 44% Hellenic Dairies Grèce 407 NC Agroalimentaire 134 924% SixthContinent Italie 30 29 Médias 135 944% Guardian Trading Russie 20 44 Distribution 136 44% ECS Belgique 403 NC Logistique 137 106% Keba Group Autriche 375 1 654 Technologies 138 965% Voltas Lituanie 7 34 Détail 139 49% Càrniques Juià Espagne 399 315 Agroalimentaire 140 145% Walki Finlande 358 1 021 Industrie 141 34% Senata GmbH Allemagne 405 2 187 Industrie 142 930% Calip Group France 20 300 Industrie 143 927% Service MAXX Serbie 21 9 Distribution 144 75% La Vie Claire France 385 NC Agroalimentaire 145 918% HMS Neftemash Russie 21 58 Services 146 917% Immobiliare Bagni Italie 21 NC Immobilier 147 794% Eqinov France 70 70 Énergie 148 84% KTM Fahrrad Autriche 374 NC Transports 149 940% EA Källa Suède 7 5 Énergie 150 29% Donau Chemie Autriche 397 NC Industrie 151 907% LumApps France 19 148 Services numériques 152 183% PSG Procurement Services GmbH Autriche 328 NC Services 153 920% AST Medical AB Suède 10 2 Santé 154 886% Finestore Distribution Roumanie 21 48 Distribution 155 915% Maarakennusliike Pusku Oy Finlande 9 31 BTP 156 896% Baker Steel Capital Managers Grande-Bretagne 16 NC Industrie 157 163% Island Research Grande-Bretagne 327 15 Conseil 158 61% Materna Allemagne 371 2 393 Services 159 880% Trident Energy Grande-Bretagne 20 53 Énergie 160 911% AQC Suède 6 22 Conseil 161 901% La Takvård Väst AB Suède 8 4 BTP 162 51% Armor Group France 372 2450 Industrie 163 742% Audensiel France 75 830 Conseil 164 235% Otdokhni-77 Russie 292 3 713 Détail 165 37% Riva Pays-Bas 375 624 Services 166 69% Infinitum Norvège 358 89 Énergie 167 259% Technoprobe Italie 277 522 Technologies 168 855% Blue Diamond UK Properties Grande-Bretagne 20 NC Détail 169 26% Colla Italie 373 273 Agroalimentaire 170 161% P3G Group France 315 3 300 Ameublement 171 30% MED-ART Slovaquie 370 430 Santé 172 739% IT Philosophy Russie 65 1 514 Logiciels 173 835% Farmadosis Espagne 20 27 Santé 174 835% Trans Solutions République tchèque 20 NC Logistique 175 867% Dronningens Ferieby Danemark 6 6 Loisirs 176 25% Noto SPA Italie 366 1 281 Loisirs 177 849% Absis Inmuebles Espagne 6 1 Immobilier 178 812% Eurodel Norvège 21 2 Détail 179 824% Piscifactorías del Mediterráneo Espagne 11 42 Agroalimentaire 180 37% Gesternova Espagne 349 61 Énergie 181 725% Estoril Sol Digital Portugal 52 21 Loisirs 182 98% Hauser Autriche 320 NC Énergie 183 601% PlanetArt Grande-Bretagne 102 NC Distribution 184 26% Bruno SPA Italie 345 730 Détail 185 813% Partyhallen Suède 7 32 Détail 186 757% Selency France 30 NC Ecommerce 187 806% Laholm Marine & Industry Services Suède 8 23 Services 188 806% Theatre Development Trust Grande-Bretagne 6 18 Loisirs 189 795% LBH Advanced BioServices Suède 5 6 Santé 190 677% EBS Isolation France 54 NC BTP 191 765% Brokeria AS Slovaquie 14 19 Finance 192 782% Nylund's Boathouse Suède 5 1 Loisirs 193 43% Laboratorios Hipra Espagne 321 1 992 Santé 194 43% Enegan Italie 320 280 Énergie 195 94% Click Holdings Grande-Bretagne 296 232 Loisirs 196 735% Obiz France 15 NC Services numériques 197 704% Omni-ID Grande-Bretagne 29 21 Technologies 198 757% Yli-Iin Metsänhoitoyhdistys Finlande 6 2 Agroalimentaire 199 717% Zaptec EV Norvège 20 29 Énergie 200 714% Mir Zamorozki Russie 21 48 Agroalimentaire 201 738% Lansdowne Partners Grande-Bretagne 11 NC Finance 202 726% La Buona Terra Italie 12 8 Agroalimentaire 203 182% Matchroom Sport Grande-Bretagne 243 93 Médias 204 701% M 13 Russie 20 111 Médias 205 578% NetNordic Norway Norvège 63 211 Conseil 206 39% Laboratorios Normon Espagne 291 2 453 Santé 207 702% Lamendo AB Suède 5 19 BTP 208 654% Felgenhauer Pologne 20 95 Industrie 209 687% Reparaciones Maser Espagne 6 20 Services 210 485% Ecosuntek Italie 92 19 Énergie 211 680% Dentared Odontology Services Espagne 8 29 Santé 212 642% Bittnet Systems Roumanie 23 61 Éducation 213 477% Team17 Grande-Bretagne 91 228 Logiciels 214 641% Kompaniya Alyans Russie 20 264 Logistique 215 434% Torgovy Dom Baltiiskiy Bereg Russie 105 820 Agroalimentaire 216 644% Eufide Espagne 11 NC Immobilier 217 55% Starlinger Autriche 262 634 Industrie 218 370% Kotton Klab Russie 122 1 258 Cosmétiques 219 605% VBF II Holding Oy Finlande 21 0 Finance 220 484% Pipedrive Estonie 70 386 Logiciels 221 613% 84codes Suède 12 13 Services 222 35% Zarmen Pologne 258 NC Ingénierie 223 196% Cross Odd Bulgarie 189 504 Transports 224 615% Abromiškių reabilitacijos ligoninė Lituanie 6 261 Santé 225 602% Opera Società Cooperativa Sociale Italie 11 566 Logistique 226 581% Tungel Byggare Suède 20 17 BTP 227 605% Ym Spain Servifood Espagne 9 2 Distribution 228 610% Maansiirto Hämeenniemi Finlande 6 30 BTP 229 41% 2G Energy Allemagne 249 722 Énergie 230 606% Axios RH Portugal 6 506 RH 231 608% Geo Investimentos Portugal 5 8 BTP 232 601% Vinsta Åkeri Suède 5 45 Transports 233 468% IES Biogas Italie 62 52 Énergie 234 29% GMS Management Solutions Espagne 249 2 040 Conseil 235 31% Žito Croatie 248 622 Agroalimentaire 236 563% Grupo Tucasa Espagne 18 6 Immobilier 237 36% Aboca Italie 242 1 577 Agroalimentaire 238 552% Global Processing Services Grande-Bretagne 20 104 Finance 239 34% BioOils Espagne 242 93 Énergie 240 71% RMB Italie 225 220 Industrie 241 49% Crich Italie 233 579 Agroalimentaire 242 577% Todo Semillas Espagne 6 4 Agroalimentaire 243 573% Dipersa Espagne 7 43 BTP 244 559% MNB, Malmö Nya Bygg Suède 13 34 BTP 245 538% Energy Srl Italie 21 14 Énergie 246 552% FlyttSupporten Stockholm Suède 6 18 Services 247 550% ASV Spräng & Betonggolv Suède 6 14 BTP 248 135% BSP Pharmaceuticals Italie 183 601 Santé 249 513% Heat Aktiebolag Suède 18 10 Énergie 250 539% Miya Water Espagne 5 13 Énergie 251 378% Interseroh Italie 74 52 Industrie 252 516% Celtius Finlande 12 NC Technologies 253 90% Montello Italie 193 166 Industrie 254 492% Mega Garagen Danemark 21 16 Industrie 255 521% Agroratas Lituanie 6 9 Services 256 335% Safe SRL Italie 82 38 Technologies 257 65% IMR Innovative Metal Recycling Allemagne 197 138 Industrie 258 478% SoftServe Poland Pologne 19 215 Services 259 39% Grupa Pivac Croatie 207 1 142 Agroalimentaire 260 450% Meins Consulting Espagne 23 45 Énergie 261 106% Industriekleber von DELO Allemagne 166 732 Industrie 262 470% Apifon Grèce 10 56 Médias 263 276% Tharsus Grande-Bretagne 91 362 Ingénierie 264 120% De Wave Group Italie 156 625 Industrie 265 140% Harju Elekter Estonie 147 784 Énergie 266 465% vysoká škola Ambis République tchèque 8 134 Énergie 267 43% Gruppo Maggioli Italie 186 1 821 Logiciels 268 437% MHFA England Grande-Bretagne 13 88 Santé 269 196% Mennica Skarbowa Pologne 115 11 Luxe 270 399% Ecosteel Portugal 26 213 Industrie 271 59% Tropic Maloprodaja Bosnie 168 2 550 Détail 272 426% Nestia Grèce 10 125 Agroalimentaire 273 429% Koberg Förvaltning Suède 6 14 Forestier 274 412% Antigo Consulting Suède 12 29 Conseil 275 388% Tehnoclima General Contractor Roumanie 21 307 BTP 276 30% Wagner Group Allemagne 170 449 Industrie 277 168% KOOS Edelmetalle Allemagne 109 51 Luxe 278 399% Ambrosio Vetri Italie 9 16 Luxe 279 161% Maxcom EOOD Bulgarie 108 750 Transports 280 33% TechnoAlpin Italie 162 376 Industrie 281 62% MSK Group Finlande 150 696 Transports 282 88% Studio Babelsberg Allemagne 139 654 Médias 283 69% K.N. Telecom AB Suède 147 293 Logiciels 284 154% Consid SE 108 682 Technologies 285 168% AEE BV Pays-Bas 99 285 Technologies 286 186% TE-OT Macédoine 89 51 Énergie 287 63% HTS Hans Torgersen & Sønn Norvège 139 NC Industrie 288 29% Distrilog Belgique 151 NC Logistique 289 30% Mammen Mejerierne Danemark 149 231 Agroalimentaire 290 72% Polli Italie 131 389 Agroalimentaire 291 128% Agronom Croatie 106 315 Agroalimentaire 292 87% Gruppo Turi Italie 117 249 Luxe 293 157% Community Windpower Grande-Bretagne 87 43 Énergie 294 308% Quikset République tchèque 21 10 Détail 295 306% Assistancekåren Sweden Suède 21 35 Services 296 305% Brevik Engineering Norvège 21 45 Technologies 297 35% Minotti Italie 137 207 Luxe 298 92% Solita Finlande 112 815 Logiciels 299 110% HH Associates Grande-Bretagne 103 337 Médias 300 68% Meble Wójcik Pologne 121 1 600 Industrie 301 91% HVG Allemagne 111 49 Agroalimentaire 302 35% Smarte Torantriebe Allemagne 134 640 Technologies 303 57% Bunnik Plants Pays-Bas 124 340 Agroalimentaire 304 236% Nederlof Italia Italie 47 8 Agroalimentaire 305 61% VEO Oy Finlande 122 452 Énergie 306 295% Sprusas Lituanie 21 14 Distribution 307 66% Pusterla 1880 Italie 119 923 Luxe 308 104% Santero Italie 101 63 Agroalimentaire 309 35% emz Hanauer Allemagne 131 428 Technologies 310 289% Tek Experts Belgique 22 908 Services 311 149% Transition Technologies Pologne 78 n.a. Technologies 312 262% Trapuntatura Belpunto Italie 29 45 Industrie 313 109% Zhukovsky velomotozavod Russie 95 1 094 Transports 314 87% RKISH Allemagne 102 1 227 Logistique 315 209% ITM AG Allemagne 49 226 Santé 316 224% The Medical Research Network Grande-Bretagne 42 116 Santé 317 40% Robatherm Allemagne 121 410 Énergie 318 48% Prophete Allemagne 116 278 Transports 319 59% Industria Casearia Silvio Belladelli Italie 110 68 Agroalimentaire 320 69% Alberto Neri Elettronica Italie 106 14 Technologies 321 60% Mark's Pologne 110 286 Agroalimentaire 322 39% Inspired Pet Nutrition Grande-Bretagne 118 194 Animalier 323 165% Koenigsegg Suède 64 312 Industrie 324 77% Ontic Grande-Bretagne 101 319 Technologies 325 300% Botnia Työterveys Finlande 6 35 Santé 326 300% Laatupesu Finlande 6 15 Services 327 300% Olsa avoin yhtiö Finlande 6 7 Distribution 328 300% Salon Logistiikka Ky Finlande 6 35 Transports 329 300% Kuljetusliike P. Koski & Pojat Finlande 6 15 Transports 330 300% Kannelmäen Keskusapteekki Finlande 6 15 Distribution 331 300% Luumäen apteekki Finlande 6 2 Distribution 332 209% Valle de San Juan SL Espagne 45 115 Agroalimentaire 333 58% WEB Windenergie Autriche 109 163 Énergie 334 126% Kolowag Bulgarie 79 1 242 Industrie 335 31% Marinelli Italie 118 107 Industrie 336 51% Peštan Serbie 107 970 Industrie 337 116% Asap Shoes Italie 79 24 Distribution 338 145% Foener Espagne 66 19 Énergie 339 117% Positive Thinking Company Belgique 78 448 Conseil 340 200% Mechatherm International Grande-Bretagne 42 69 Industrie 341 61% Gruppo SCAI Italie 102 1 333 Technologies 342 119% Catawiki Pays-Bas 77 531 Détail 343 58% ICP Logística Espagne 103 NC Logistique 344 52% MegaGroup Pays-Bas 104 193 Énergie 345 84% Brustor Belgique 90 220 Industrie 346 61% Voelkel Allemagne 99 286 Agroalimentaire 347 51% Murano SPA Italie 102 74 Agroalimentaire 348 45% Gada Italie 105 139 Santé 349 28% SugaRich Grande-Bretagne 112 195 Agroalimentaire 350 40% Darnista Ukraine 105 1 066 Santé 351 37% Eslastron Grèce 106 NC Industrie 352 95% Andriani SPA Italie 80 164 Agroalimentaire 353 28% IGM Trade Macédoine 108 479 Industrie 354 224% Ksenko TOV Ukraine 23 18 Santé 355 27% Maselis Belgique 107 80 Agroalimentaire 356 35% Kyberg Experts Allemagne 104 98 Logisitique 357 36% Van Berlo Pays-Bas 101 109 BTP 358 43% Swinger International Italie 99 201 Luxe 359 32% Bakke Norvège 102 14 Immobilier 360 71% Gestair Espagne 85 173 Transports 361 65% Lointek Espagne 87 133 Industrie 362 69% JOAB Suède 84 264 Industrie 363 54% Thermia Suède 89 209 Énergie 364 77% Rafarm Grèce 79 496 Santé 365 61% Immobiliare.it Italie 84 532 Logiciels 366 205% Innovatrics Slovaquie 22 62 Technologies 367 62% Bravura Solutions Grande-Bretagne 83 294 Conseil 368 204% FB Design Italie 21 38 Luxe 369 77% Micropower Group Suède 76 315 Industrie 370 203% Xenon Computer Espagne 21 33 Servicex 371 184% Ergo Meccanica Italie 29 119 Industrie 372 198% Cyfrowa Foto Pologne 23 410 Logiciels 373 207% Mardon Grande-Bretagne 19 18 Distribution 374 82% Vidinge Grönt Suède 72 191 Agroalimentaire 375 114% Imedexsa Espagne 58 171 BTP 376 97% Al Filter Bulgarie 64 854 Industrie 377 122% Hydrogaz Belgique 53 215 Énergie 378 188% MNB Precision Grande-Bretagne 24 139 Industrie 379 79% Distillerie Bonollo Italie 70 95 Agroalimentaire 380 45% Dicar Belgique 83 76 Distribution 381 42% Elexys Belgique 84 11 Énergie 382 112% Saltoki Araba Espagne 54 101 BTP 383 58% International Glazing Services Grande-Bretagne 76 164 Santé 384 52% Miccolis SPA Italie 78 605 Transports 385 60% Optimal Care Espagne 74 155 Cosmétiques 386 42% Madi DOO Bosnie 80 594 Agroalimentaire 387 49% Ewe Comp Serbie 78 138 Technologies 388 53% Alvinesa Espagne 74 103 Santé 389 44% Runner SPA Italie 78 74 Services 390 56% Kim's Chocolates Belgique 73 171 Agroalimentaire 391 64% Bastos Viegas Portugal 67 490 Santé 392 108% Helsa Vårdcentral Suède 48 357 Santé 393 51% Sioux Technologies Pays-Bas 72 584 Technologies 394 84% Meblomaster Pologne 57 520 Industrie 395 96% Confac Danemark 50 129 BTP 396 42% Evolution Foods Grande-Bretagne 73 248 Agroalimentaire 397 98% Agromix Pologne 49 92 Distribution 398 161% Deploy UK Grande-Bretagne 21 32 RH 399 42% Premier Modular Grande-Bretagne 72 236 BTP 400 102% Janmar Centrum Pologne 46 208 Logistique 401 158% Agromerca Espagne 21 31 Agroalimentaire 402 53% OMSI Trasmissioni Italie 66 213 Industrie 403 40% Casa Noastra Roumanie 72 1 227 BTP 404 52% Robotron Datenbank-Software Allemagne 66 546 Logiciels 405 65% P/F Krúnborg Danemark 60 579 Agroalimentaire 406 72% FIAB SPA Italie 57 163 Santé 407 41% Socage Italie 69 300 Industrie 408 65% Namirial Italie 58 468 Logiciels 409 104% Athos Slovénie 41 162 Industrie 410 68% Tosvar Italie 56 94 Cosmétiques 411 148% Nova Natie Belgique 21 21 Logistique 412 46% Witoplast Pologne 63 532 Industrie 413 143% Mercali Roumanie 21 42 Agroalimentaire 414 132% Rbg Kew Enterprises Grande-Bretagne 26 146 Loisirs 415 128% SBM Schiedam Projects Pays-Bas 27 217 Technologies 416 43% Wenaas Norvège 62 130 Distribution 417 99% Timestamp Portugal 37 298 Technologies 418 63% Kreditny Agroprombank Russie 53 NC Finance 419 57% INKAT SA Grèce 55 180 Distri 420 129% Ciemme Alimentari Italie 24 76 Agroalimentaire 421 47% Pintos e Companhia Portugal 58 624 Ingénierie 422 104% E.G. Lewis Group Grande-Bretagne 33 119 Industrie 423 47% The Human Network group Pays-Bas 56 455 RH 424 128% Everex Italie 21 51 Ingénierie 425 42% Metales Unzueta II Espagne 58 18 Logistique 426 61% Ecoopera Italie 49 487 Industrie 427 54% Pronutec Espagne 52 99 Industrie 428 52% Macco Organiques République tchèque 51 160 Santé 429 118% Kunze + Stamm Allemagne 23 48 RH 430 118% HNH Hospitality Italie 23 306 Loisirs 431 68% Loacker Recycling GmbH Allemagne 44 26 Industrie 432 117% Minardi Piume Italie 22 66 Industrie 433 111% Brigo Suède 24 38 Conseil 434 40% Nocciole Marchisio Italie 54 57 AGRO 435 115% Planície Verde Portugal 21 35 Agroalimentaire 436 112% Diplomatic Supply Service Espagne 21 21 Distribution 437 40% G 2000 Handel GmbH Allemagne 51 39 Distribution 438 69% Belgian Eco Energy Belgique 36 12 Énergie 439 102% Tretton 37 Suède 22 187 Conseil 440 87% Tekne Italie 28 100 Industrie 441 95% ARV SPA Italie 24 28 Logistique 442 92% Laboratorios Vinfer Espagne 25 74 Industrie 443 91% S&G Trade Italie 25 173 Détail 444 99% Electronics Suport Division Roumanie 21 220 Services 445 96% Unecol Espagne 21 65 Industrie 446 56% Mediagenix Belgique 38 141 Médias 447 62% Sparks Grande-Bretagne 35 194 Logistique 448 40% Organic Systems Ukraine 42 381 Agroalimentaire 449 41% Compass private pflegeberatung Allemagne 42 557 Santé 450 80% Agro-Ros Ukraine 24 879 Agroalimentaire 451 84% Prodlacta Roumanie 23 336 Agroalimentaire 452 81% Idraulica F.lli SALA Italie 23 173 BTP 453 78% Forte Forte Italie 24 51 Luxe 454 72% Ateno Oy Finlande 26 85 Industrie 455 102% Blakedown Landscapes Grande-Bretagne 12 55 Services 456 106% Omsorg & Behandling Suède 10 76 Santé 457 40% Baltic Workboats Estonie 38 157 Industrie 458 67% Eurobio Lab Estonie 26 290 Cosmétiques 459 78% De Laet International Belgique 21 17 Agroalimentaire 460 63% Iberext Espagne 27 235 Services 461 73% Progressive Technology Group Grande-Bretagne 23 199 Technologies 462 58% Maritime House Grande-Bretagne 28 23 Industrie 463 69% Technopolis Group Grande-Bretagne 22 189 Technologies 464 63% Ovocinárske družstvo Bonum Slovaquie 24 NC Agroalimentaire 465 69% Vestra Industry Roumanie 21 65 Technologies 466 68% PlantVision Suède 21 140 Conseil 467 67% Infinitum SA Grèce 22 52 Services 468 67% Par-Tec Italie 22 199 Technologies 469 64% Sequence Care Group Grande-Bretagne 22 652 Santé 470 53% SB Italia Italie 26 136 Logiciels 471 58% Stamperia Olonia Italie 23 98 Industrie 472 62% ​Duftons Grande-Bretagne 21 56 Détail 473 60% Marjan voće Croatie 22 93 Agroalimentaire 474 60% Teknics Espagne 21 136 Technologies 475 58% Rolba Svenska Suède 21 56 Industrie 476 49% Sterne International Italie 24 121 Luxe 477 51% Actica Grande-Bretagne 23 101 Conseil 478 90% Omnipollo Suède 6 12 Agroalimentaire 479 55% Broson Wheels Suède 21 36 Industrie 480 54% PMK Civil Engineering Grande-Bretagne 21 134 Services 481 53% Bemt AB Suède 22 126 Immobilier 482 53% Cold Energy Italie 21 37 Énergie 483 53% Isoteck Italie 21 38 Industrie 484 50% Configura Sverige Suède 23 231 Logiciels 485 52% Dromeas Grèce 21 296 Industrie 486 41% Lopigom Italie 26 110 Industrie 487 50% iSURVEY Norvège 21 NC Ingénierie 488 46% Isotubi SL Espagne 22 114 Industrie 489 47% Laminados Careva Espagne 21 47 Industrie 490 46% PureMalt Products Grande-Bretagne 21 91 Agroalimentaire 491 42% Autostop Interiors Serbie 23 629 Industrie 492 81% Scandinavian Nonwoven Suède 6 7 Distribution 493 43% Alusystems SRL Roumanie 22 127 BTP 494 45% Autobren Italie 21 103 Industrie 495 42% ScandBook Lituanie 22 147 Médias 496 42% DigiPlex Norvège 22 42 Technologies 497 80% Klarksonas Lituanie 6 34 Distribution 498 41% Donati SPA Italie 22 88 Industrie 499 41% Acomodel Espagne 22 127 Industrie 500 41% Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych Pologne 21 186 Industrie *Le taux de croissance est anormalement élevé, la société ayant été créée en 2016. **CA 2020 estimé *** Entreprise créée en 2015. Calcul effectué à partir du CA 2017 CA 2020 estimé **** CA 2021 ***** Calcul effectué à partir d'un estimation du CA 2015 ****** Calcul effectué à partir du CA 2015