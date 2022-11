Croissance sur 1 an

Fondateur et président-directeur général de la société SpaceX, Elon Musk pèse 144.4 milliards d'euros, soit 83 millairds de plus qu'en 2020.

Industrie automobile et spatiale

Le succès de Microsoft a hissé Bill Gates au rang des hommes les plus riches du Monde. Avec sa fondation, il est le premier philantrope de la planète.

Cofondateur de Google et directeur général depuis 2011, Larry Page a quitté son poste de PDG d'Alphabet fin 2019, mais reste actionnaire majoritaire.

Cofondateur de Google, Sergey Brin quitte la présidence d'Alphabet, fin 2019, mais reste actionnaire et membre du conseil d'administration.

Ancien PDG de Microsoft, Steve Ballmer achète en 2014 les Los Angeles Clippers pour 2 milliards de dollars et réalise ainsi un de ses rêves d'enfant.

10

3

Mukesh Ambani

64

Inde

Oui

Reliance Industries

Pétrochimie

65,1

-7,4