Au coude à coude avec Elon Musk derrière Jeff Bezos au niveau mondial, Arnault a bénéficié de l'envolée de l'action LVMH de plus de 60 % sur un an.

Depuis 2013, Axel Dumas, neveu de Jean-Louis Dumas, dirige le groupe détenu majoritairement par la famille Hermès et la holding H51.

Axel Dumas et Famille Hermès

La femme la plus riche au monde détient avec sa famille 33 % du capital de L'Oréal à travers Thétys, société holding de la famille Bettencourt-Meyers.

Françoise Bettencourt-Meyers et sa famille

Héritiers de la maison Chanel, les frères Wertheimer possèdent 100 % du capital du groupe, ainsi que les cosmétiques Bourjois et l'armurier Holland & Holland.

Alain et Gérard Wertheimer

Artémis, holding de la famille, détient 41 % du groupe Kering, incluant les marques Gucci et Saint Laurent, mais aussi la maison Christie's et 28 % de Puma.

François Pinault et ses enfants

La mort d'Olivier Dassault en mars 2021 laisse le reste de la famille propriétaire du Groupe qui possède notamment Artcurial et Le Figaro.

Entre réduction d'effectifs et vente de magasins, le groupe familial fondateur d'Auchan traverse une période difficile.

Gérard Mulliez et sa famille

Pierre Omidyar

eBay

Fondateur d'eBay, Pierre Omidyar détient une légère participation dans la société et développe ses activités philanthropiques et d'investissement via Omidyar Network