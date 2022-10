Méthodologie : Au-delà des indicateurs objectifs comme le chiffre d’affaires, la valorisation ou le taux de croissance, l’impact de ces leaders a été audité grâce à… 1. La continuité sur le poste : un cycle de trois ans au minimum 2. La croissance : un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros (quelques exceptions ont été introduites pour refléter la qualité de certains dirigeants) et un taux de croissance supérieur à celui de son secteur au cours des cinq dernières années 3. La rentabilité : hausse du résultat net et du cours de l’action pour les sociétés cotées 4. L’innovation : impact de la société sur son secteur et potentiel de croissance futur 5. La responsabilité sociale : mise en place de mesures phares sur les questions environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG)