Découvrez le classement des 500 entreprises françaises à la plus forte croissance. Méthodologie : Pour intégrer la richesse du tissu entrepreneurial français, Décideurs effectue une sélection par secteur d’activité (agroalimentaire, distribution, énergie, immobilier et BTP, internet et télécoms, informatique et logiciels, loisirs, luxe et mode, médias, santé, services, transports). Le classement prend en compte le montant du chiffre d’affaires des entreprises, leur taux de croissance entre 2016 et 2020 ainsi que leur secteur d’activité et la pérennité des modèles qu’elles proposent. Le classement France est établi sur la base de plusieurs critères de sélection : • Un chiffre d’affaires compris entre 5 millions et 1 milliard d’euros en 2020 • Un taux de croissance du chiffre d’affaires supérieur à 20 % entre 2016 et 2020. NC : non communiqué

Rang Taux de croissance (2016-2020) Société Chiffre d'affaires 2020 (en millions d'euros) Nombre d'employés en 2020 Secteur 1 3257200%* Alan 33 350 Assurance 2 86610% Tissium 9 NC Technologies 3 109999900%* Ilek 55** NC Énergie 4 32087% Les Vracs de l'Estuaire 36 33 Industrie 5 10775% ekWateur 87 NC Énergie 6 7623% Gojob 41 105 RH 7 5976% Exotec 42,9*** 300 Industrie 8 427% Biogroup 950 8000 Santé 9 2556% Partoo 6 NC Conseil 10 2238% Amarenco 58 30 Énergie 11 445% Groupe Mister Menuiserie 120 NC Distribution 12 483% Koesio (anciennement C'PRO) 700**** NC Services numériques 13 155% GCA 807 1200 Distribution 14 178% Alila 754 NC Immobilier 15 142% Faurie 760 1600 Automobile 16 36% Électro Dépôt 989 NC Distribution 17 49% Groupe Martin Belaysoud 779 NC Distribution 18 50% Groupe LDLC 724 1000 Ecommerce 19 752% Freelance.com 376 NC RH 20 24% Bodemer 685 1400 Distribution 21 40% Séché Environnement 673 5900 Industrie 22 97% OVHcloud 632 2450 Technologies 23 1505% Kumulus Vape 22 50 Distribution 24 1251% LittleBIG Connection 108 NC Services numériques 25 50% Armorine 622 NC Distribution 26 137% Soitec 584 1750 Industrie 27 226% Léa Nature 490 844 Cosmétiques 28 783% Dehon 250 650 Services 29 26% Centravet 565 403 Distribution 30 61% Cegid 498 3600 Logiciels 31 42% Chaussea 500 3709 Détail 32 256% IAD 406 309 Immobilier 33 47% Bureau Vallée 495 NC Distribution 34 167% Wakam 417 NC Assurance 35 91%***** Believe 441 1270 Services numériques 36 1082% Comptoir change Opéra 17 NC Finance 37 1048% GpasPlus 11 NC Ecommerce 38 946% Agriconomie 50 NC Distribution 39 68% Serfim 410 2400 BTP 40 23% Wavestone 418 3453 Conseil 41 930% Calip Group 20 300 Industrie 42 75% La Vie Claire 385 NC Agroalimentaire 43 794% Eqinov 70 70 Énergie 44 907% LumApps 19 148 Services numériques 45 742% Audensiel 75 830 Conseil 46 51% Armor Group 372 2450 Industrie 47 161% P3G Group 315 3 300 Ameublement 48 757% Selency 30 NC Ecommerce 49 677% EBS Isolation 54 NC BTP 50 735% Obiz 15 NC Services numériques 51 112% Clauger 277 1300 Industrie 52 716% Bien'ici 17 49 Immobilier 53 718% Tropicalement Vôtre 11 NC Voyages 54 573% Varenne capital partners 69 24 Finance 55 624% Salade 2 fruits 47 149 Distribution 56 697% Paris Herbes 13 NC Distribution 57 703% Wapsi 6 33 Conseil 58 560% Younited Credit 66 NC Finance 59 506% Juste Bio 78 NC Agroalimentaire 60 67% La Maison Bleue 250 6000 Services 61 648% Opéra Énergie 11 80 Courtage 62 660% Aera Group 6 12 Finance 63 571% Groupe Gaussin 40 200 Technologies 64 636% Eco Co2 9 NC ESS 65 488% Beryl Investissement 65 NC Immobilier 66 393% Gonnin Duris 104 265 Distribution 67 169% EIMI 200 1050 Industrie 68 88% Colis Privé 234 451 Transport 69 442% Rhôn'Telecom 81 652 Ingénierie 70 142% Réalités 204 730 Développement territorial 71 567% M-ENERGIES 19 NC Plomberie 72 32% Sepur 247 2428 Déchets 73 426% Business By Air 78 79 Transport 74 584% DW Trans 9 64 Transport 75 110%****** Le Groupe Angevin 210 600 BTP 76 139% MP Hygiène 194 279 Industrie 77 511% Distillerie des Moisans 28 28 Agroalimentaire 78 525% TCI Bât 17 43 BTP 79 381% Crosscall 78 NC Téléphonie 80 458% Knauf Industries Centre 43 146 Industrie 81 462% Nactim 40 NC RH 82 512% Marigny Capital 19 NC Finance 83 538% Medipha Santé 7 NC Services 84 500% Ultra premium direct 21 NC Produits animaliers 85 59% Capelli 202 180 Immobilier 86 395% Nataïs 57 101 Agroalimentaire 87 200% Axdis 139 38 Distribution 88 427% La boulangerie des gourmets 41 NC Agroalimentaire 89 469% Pavonis Santé 19 461 Santé 90 397% Clair Group 47 135 Aviation 91 484% BlueReg 9 NC Conseil 92 407% A.B.T' 38 55 Ingénierie 93 352% Forsee Power 61 NC Énergie 94 86% King-Jouet logistique 175 46 Logistique 95 437% Harcour 21 18 Détail 96 420% Ag Invest 27 NC Finance 97 361% SMT 50 216 Électronique 98 356%****** Infravia 52 NC Finance 99 113% MC3 155 250 Distribution 100 358% Metsys 50 **** NC Services numériques 101 70% Relais Vert 174 230 Distribution 102 389% Galax 35 72 Logistique 103 23% ProNatura 191 197 Agroalimentaire 104 394% By Kilian 28 46 Distribution 105 438% Aravati 7 53 RH 106 67% Biolait 165 NC Agroalimentaire 107 423% Kickmaker 11 150 Technologies 108 154% Smart Packaging Solutions 126 236 Emballage 109 298% Selectra 63 NC Services numériques 110 79% Gérard Bertrand 157 185 Agroalimentaire 111 396% Clareo 19 53 Détail 112 396% Eurofleet Tyres & Services 19 NC Services 113 46% Rougeline 169 NC Distribution 114 22% Pierre Martinet 178 680 Agroalimentaire 115 401% Recynov 14 17 Déchets 116 407% Ide'Home 11 15 BTP 117 396% Nexoris 14 NC Conseil 118 353% Astiom 9 NC BTP 119 237% Le Petit Vapoteur 80 NC Détail 120 288% Technique Solaire 57 NC Énergie 121 400% Joannes Distribution 7 NC Distribution 122 52% Saretec 156 1253 Conseil 123 102% Smart AdServer 132 NC Technologies 124 141% Protectim security services 115 4058 Services 125 149% Sewan 111 NC Services numériques 126 141% Atelier des compagnons 113 NC BTP 127 698% Obiz 15 34 Services 128 315% Medilab 66 36 237 Santé 129 50% Acorus 150 1000 Immobilier 130 348% Airzone 21 12 Distribution 131 270% Voltec Solar 54 NC Industrie 132 175% CSP Logistics 95 93 Logistique 133 241% Squad 65 NC Services numériques 134 298% APL Data Center 38 100 Services numériques 135 338% GN'G Promotion 20 NC Distribution 136 314% Actuelburo 29 NC Services numériques 137 362% La Javaness 7 NC Technologies 138 51% NaturéO 139 NC Distribution 139 98% Private Sport Shop 118 NC Ecommerce 140 321% Balyo 22 NC Ingénierie 141 340% Rgreen Invest 13 13 Finance 142 316% Regional Express 23 NC Transport 143 110% Scalian 111 1293 Conseil 144 143% Enercoop 96 NC Énergie 145 322% Leascorp 18 NC Leasing 146 322% Bryio 18 NC Distribution 147 276% Capsum 36 NC Cosmétiques 148 111% KS Construction 107 NC BTP 149 288% Beteam 31 NC RH 150 233% Leaseway 52 46 Leasing 151 335% Powerspace 7 7 Services numériques 152 312% Stéphane Plaza 17 NC Immobilier 153 291% Equitim 25 NC Finance 154 34% Laboratoire Aguettant 134 552 Santé 155 242% Propriétés privées 45 NC Immobilier 156 314% JapCook 14 11 Distribution 157 312% Les sentinelles du rail 15 NC BTP 158 326% Clef Energies 8 NC Énergie 159 168% Marcel & Fils 75 301 Distribution 160 152% GED énergies 82 NC Énergie 161 81% Les constructeurs réunis - LCR 112 NC Immobilier 162 234% Infogene 45 199 Conseil 163 83% HR Path 110 NC RH 164 23% Au forum du bâtiment 135 689 Distribution 165 310% Sedisal 12 12 Agroalimentaire 166 70% Esker 112 NC Services numériques 167 270% Ovatis Concept 26 38 BTP 168 192% Cristal Habitat 59 190 Immobilier 169 169% Photoweb 68 NC Services numériques 170 69% Ionis Group 110 NC Éducation 171 74% Human Immobilier 107 NC Immobilier 172 135% Ecocem 79 63 Industrie 173 28% Nexira 125 NC Agroalimentaire 174 280% Formind Consulting 17 132 Conseil 175 280% Astoria Finance 16 67 Finance 176 140% Propolys 77 737 Déchets 177 145% Pronadis 49 NC Distribution 178 48% MoOngy 113 1441 Ingénierie 179 161%****** Comptoir experts de matières premières 65 NC Distribution 180 275% Ubitransport 15 NC Transport 181 40% Desjoyaux 115 5000 Construction 182 219% Valrupt 38 116 Industrie 183 274% ETS Verger 15 NC Déchets 184 153% BJF 64 NC BTP 185 43% Fromageries Arnaud Frères 111 NC Agroalimentaire 186 211% Openwork 39 NC RH 187 214% Tetradis 37 48 Ingénierie 188 66% Nutrisens 100 418 Santé 189 104% Cybertek 84 NC Distribution 190 71% Harmonie médical service 97 715 Distribution 191 229% Bebeboutik 29 87 Ecommerce 192 265% Triangle 23 12 NC RH 193 213% Arturia 32 74 Informatique 194 259% Agence 79 13 35 Conseil 195 140% La France du Nord au Sud 63 43 Loisirs 196 182% I-Tracing 45 NC Technologies 197 270% Flexim intérim 8 NC RH 198 185% LTE Construction 43 31 BTP 199 186% Gritche 41 NC Agroalimentaire 200 171%****** Talan Consulting 47 NC Conseil 201 62% mc2i 94 856 Conseil 202 33% Etandex 106 438 BTP 203 63% Néo-soft 91 1128 Conseil 204 216% SolutionData 26 NC Services numériques 205 214% Aurouze 25 15 Services 206 174% UNYC 41 96 Télécoms 207 222% Calmann-Lévy 20 29 Éditions 208 252% Be-Cloud 7 35 Services numériques 209 229% Adservio 17 124 Services numériques 210 113% PKF Arsilon 66 800 Conseil 211 166% Miliboo 41 NC Ecommerce 212 41% Tedis 94 NC Distribution 213 179% Snowleader 35 NC Détail 214 95% Valgo 70 NC Industrie (dépollution) 215 52% MCA Technology 88 NC Distribution 216 152% Entreprise Gibello 45 84 BTP 217 8830% Yso Corp 7 NC Divertissement 218 211% Rivage Investment 19 36 Finance 219 182% Just for games 31 NC Distribution 220 237% Numeryx 7 NC Services numériques 221 147% Promosac - Mediprotec 46 NC Distribution 222 193% Nextedia 26 NC Services numériques 223 88% Ateme 71 450 Logiciels 224 228% Eric Favre Wellness 10 13 Distribution 225 218% Neteem 14 NC RH 226 35% Strego 91 993 Conseil 227 138% Trax Distribution 46 27 Distribution 228 148% Lyris 42 NC Immobilier 229 223% ACP Immo 9 NC Immobilier 230 99% Michel Glinche 61 46 Automobile 231 141% La Cig Arrete 43 NC Distribution 232 215% Wellness Training 10 NC Loisirs 233 222% Logiclever 7 24 Conseil 234 95% Agri Santerre 61 153 Distribution 235 83% Jimenez transport et location 66 504 Transport 236 107% 3C Clim 55 NC Services 237 179% Fusalp 24 100 Détail 238 47% Materna opérations 81 41 Agroalimentaire 239 121% Cancel Fruits 49 33 Agroalimentaire 240 158% Xeda international 32 18 Industrie 241 76% Lucien Georgelin 67 228 Agroalimentaire 242 106% Verso Healthcare 54 41 Santé 243 182% Igloo France Cellulose 20 17 Industrie 244 148% Com Network 34 NC Services numériques 245 97% Astr'in 56 175 Transport 246 197% Orinox 13 149 Conseil 247 35% Oriade Noviale 83 NC Santé 248 45% Fermob 78 360 Ameublement 249 154% Freche location 31 132 Location 250 96% Galerie Lelong 55 20 Art 251 195% Prodis 12 NC Distribution 252 118% Distillerie de Gayant 45 NC Agroalimentaire 253 104% Son-vidéo 50 94 Distribution 254 109% HR Team 48 283 Conseil 255 172% Wallix Group 20 NC Services numériques 256 127% Cimeo construction 39 174 BTP 257 131% OSE 37 192 Industrie 258 88% La boutique officielle.com 56 99 Ecommerce 259 131% Cattier 36 35 Cosmétiques 260 130% Dépôt Bingo 36 NC Logistique 261 71% Stordata 62 137 Services numériques 262 52% Infidis 70 NC Services numériques 263 89% Biodis 54 NC Agroalimentaire 264 68% Larrère et fils 63 174 Agroalimentaire 265 41% Excoffier Recyclage 74 117 Déchets 266 81% iConcept 56 NC Distribution 267 190% Fer Expert 9 94 Industrie 268 76% Laboratoires SVR 58 54 Cosmétiques 269 175% Xelya 15 117 Services numériques 270 102% Michard 46 100 Distribution 271 105% Comptoir de location 45 152 Location 272 174% Kaizen Solutions 15 180 Ingénierie 273 58% Medinger 65 NC BTP 274 132% Patriarche 32 262 Architecture 275 49% Tippagral 68 32 Agroalimentaire 276 100% Romet 46 87 Distribution 277 107% Reolian Multitec 43 207 BTP 278 43% Les petits-fils de veuve Ambal 70 139 Agroalimentaire 279 179% Vogelsang 12 17 Distribution 280 173% La Financière d'Orion 14 NC Finance 281 59% Horus Pharma 63 135 Santé 282 51% Graf distribution 66 46 Distribution 283 51% SD Services 66 NC Industrie 284 32% Braja Vesigne 74 NC Industrie 285 167% ISF Energies 15 NC BTP 286 154% Promostim 21 15 Services 287 117% Munitique 36 NC Distribution 288 175% Soleco 11 NC Énergie 289 79% TAM Groupe 52 153 Industrie 290 157% Builders & Partners 19 NC BTP 291 42% Cadiou 67 460 Industrie 292 125% Nibelis 31 NC Logiciels 293 151% Copex 20 NC Industrie 294 90% Lignalpes 46 NC Bois 295 1913% Viabilis aménageur du territoire 7 NC Immobilier 296 165% Viswood 12 25 Distribution 297 129% France Détection Services 28 43 Distribution 298 59% Hydrachim 57 187 Industrie 299 166% Label Energie 11 NC Distribution 300 90% CreaCard 44 40 Services 301 92% Foliateam 43 190 Services numériques 302 93% Comptoir de matériel 42 59 Distribution 303 113% Thievin et fils 33 190 Industrie 304 177% e-Attestations 5 NC Services numériques 305 160% Dyna Touraine 12 NC Distribution 306 28% Infovista 68 NC Logiciels 307 137% Intsel Chimos 22 9 Santé 308 75% Deltavit 47 60 Animalier 309 91% STB 41 84 BTP 310 135% Le Clos Champirol 22 231 Santé 311 127% Alphi 25 74 Distribution 312 103% Eres gestion 35 14 Finance 313 108% Le Batimans 33 122 BTP 314 1295% XL Energies 8 NC Énergie 315 168% Sellsy 7 NC Logiciels 316 71% Kyriba Semea 48 NC Logiciels 317 165% YLEA 8 18 Distribution 318 110% Yumens 31 NC Conseil 319 160% Inventiv IT 9 46 Conseil 320 55% Mendes 54 37 BTP 321 93% Aditec 38 NC BTP 322 135% Locsema 19 NC Location 323 103% Symbiose informatique 33 30 Services numériques 324 104% Phone Express 32 173 Transport 325 131% Foncière Epilogue 20 6 Immobilier 326 41% AJ Timber 59 89 Industrie 327 149% Laurent Miquel 12 23 Agroalimentaire 328 129% Sud auto émotion 21 18 Distribution 329 127% Carbonne Distribution 21 40 Distribution 330 41% Homeperf 57 329 Services 331 129% Aquadim 20 NC BTP 332 64% Mainco 48 175 Logistique 333 141% iDealwine 14 44 Ecommerce 334 41% Macéo 57 31 Distribution 335 86% DIVA Bordeaux 38 17 Distribution 336 84% Aqualux 38 75 Construction 337 112% Promill 25 102 Industrie 338 110% ConvictionsRH 25 152 Conseil 339 74% Iliane 41 NC Services numériques 340 78% Barrault 39,266 **** 233 Distribution 341 85% Mer Air Distribution 36 NC Logistique 342 121% Hydrea 20 84 Ingénierie 343 90% Le Vieux Pointet 32 NC Agroalimentaire 344 119% Sportlife 20 NC Distribution 345 119% Dombes Savoie Agri 20 22 Distribution 346 55% Proginov 47 263 Logiciels 347 82% Techni Prefa 35 63 Industrie 348 131% All-Road 14 NC Distribution 349 134% Debelec 13 NC BTP 350 98% Astradec 28 93 Industrie 351 99% Conserto 27 401 Conseil 352 140% B/Acceptance 10 81 Conseil 353 138% Lucernys 10 NC Conseil 354 68% Mithieux 40 172 BTP 355 144% HProject 7 NC BTP 356 69% Sully group 39 430 Ingénierie 357 82% Greentech 33 79 Technologies 358 87% DEFI-MAT 31 NC Distribution 359 48% Rognon Morteau 47 10 Négoce 360 64% Meritis 40 NC Conseil 361 50% Roland Coiffe & associés 46 11 Agroalimentaire 362 119% Wedia 16 NC Services 363 115% Biosolve Chimie 17 20 Industrie 364 67% Consultime 38 26 Conseil 365 97% Cogra 25 52 Industrie 366 79% Sabard 32 118 BTP 367 40% Octant 49 NC Distribution 368 85% Mobidecor 29 247 Services 369 72% Top chrono 35 331 Livraison 370 93% All Solutions 26 49 Transport 371 36% France Élévateur 50 NC Industrie 372 57% Infaco 41 NC Industrie 373 43% Maison Jucla 47 36 Distribution 374 42% Alpes Contrôles 47 522 Services 375 63% GPA 26 38 143 Recyclage 376 50% Equad 43 374 Services 377 103% Ferreira Bâtiment 20 NC BTP 378 117% LeHibou 14 NC 379 75% Evolutis 32 101 Santé 380 77% GCBAT 31 158 BTP 381 51% Lilial 41 NC Distribution 382 65% Dupuy 35 NC Distribution 383 118% Rascol 12 35 Ecommerce 384 56% Wig France entreprises 39 229 BTP 385 38% Perrin Vermot 46 119 Agroalimentaire 386 122% Woonoz 10 91 Éducation 387 61% SITES 37 NC Ingénierie 388 64% La manutention - LM 35 75 Distribution 389 63% Dynami Aviation 35 NC Transport 390 45% Arcus Inox 43 NC Distribution 391 51% Logtex 40 348 Logistique 392 100% Visiomed 19 NC Santé 393 43% DMA Armatures 43 NC Industrie 394 84% Prima Solutions 25 142 Logiciels 395 55% Cris Réseaux 37 NC Distribution 396 62% Les Biolonistes 34 44 Distribution 397 109% Cellenza 14 NC Conseil 398 122% b. workshop 8 56 Conseil 399 93% Adkalis 20 NC Industrie 400 112% Lalanne Construction 11 NC BTP 401 66% Legrosbio 31 33 Distribution 402 106% Novaxia 14 NC Finance 403 50% Société Laonnoise de Travaux Publics 36 227 BTP 404 91% DataDock 18 NC Informatique 405 50% Eyrein Industrie 36 NC Industrie 406 41% FEDD 40 179 Industrie 407 50% KS Services 36 NC Logistique 408 42% Laboratoire Science et Nature 39 313 Cosmétiques 409 116% EnergieTEAM 7 NC Énergie 410 88% CALQ 19 132 Architecture 411 78% Pian Entreprise 23 56 BTP 412 47% Esthima 36 231 Pompes funèbres 413 113% Chartier Dalix 7 NC Architecture 414 61% Sidetrade 29 NC Technologies 415 74% Elora 23 61 Distribution 416 105% Logidoc solutions 10 NC Services numériques 417 45% Huile Cauvin 36 NC Distribution 418 81% Berner Industry Services 20 102 Distribution 419 110% Elysis 7 NC Conseil 420 57% Jean Vaudaux 30 125 Services 421 45% Sainte Lucie 35 NC Distribution 422 77% Intégral Système 21 NC Distribution 423 50% Stemcell Technologies 33 55 Distribution 424 95% Home Plus 13 NC BTP 425 52% Asdiscount 31 23 Ecommerce 426 42% Outscale 35 134 Services numériques 427 99% Alma Cersius 11 NC Agroalimentaire 428 110% La Mandorle 6 NC Industrie 429 84% Francemet 17 NC Distribution 430 42% Lustral 35 806 Services 431 45% Envain Matériaux 33 131 Distribution 432 108% Sewapack 6 NC Industrie 433 108% Dorey 6 15 Distribution 434 41% Routhiau et fils 35 109 Distribution 435 40% Proxitech 35 63 Distribution 436 73% Hex-Appro 20 NC Distribution 437 81% Laboratoires Ctrs 17 NC Santé 438 80% Jifmar Offshore Services 39 163 Services 439 61% Chamatex 25 27 Industrie 440 50% Timcod 30 140 Services numériques 441 70% Art resto 21 NC Distribution 442 72% Crus & Vintages 20 6 Agroalimentaire 443 81% Elcia 16 128 Logiciels 444 72% Potain TP 20 120 BTP 445 40% Eau et vapeur 33 61 Distribution 446 100% Citwell Consulting 7 NC Conseil 447 79% IPSI 16 136 Services 448 41% ICKO Apiculture 32 71 Détail 449 45% Santéclair 30 394 Services 450 67% Pichet Immobilier Services 20 239 Immobilier 451 93% SoveAmiant 9 60 Déchets 452 90% XMTP 11 NC Distribution 453 89% Balbiano 11 66 Transport 454 88% Servicoop Paysage 11 NC Services 455 42% Interdata 30 90 Services numériques 456 63% Repam 21 85 Assurance 457 63% Forankra 20 NC Distribution 458 81% Acelys 11 NC Services numériques 459 47% Sophysa 25 NC Santé 460 57% Aux docks de Clamart 21 NC Distribution 461 46% Financière Arbevel 26 NC Finance 462 57% Midali Frères 21 NC BTP 463 38% Les jardins de Rabelais 29 349 Agroalimentaire 464 83% Eternam 9 NC Finance 465 72% Design Bois 14 60 Services 466 57% Hydrapro 20 44 Industrie 467 58% GreenCity 19 50 Immobilier 468 54% TSM France 21 NC Industrie 469 46% Favrichon 24 65 Agroalimentaire 470 80% Epicap 9 NC Distribution 471 54% Société Vimoise d'Ovoproduits 20 29 Agroalimentaire 472 76% Uptoo 11 46 RH 473 51% Soc isolation et de peinture 21 53 BTP 474 45% Infologic 24 42 Logiciels 475 39% Effinity 26 NC Conseil 476 51% Biotrans 20 NC Poste et courrier 477 80% Orsenna 8 NC Services numériques 478 55% Bamboo Édition 18 NC Édition 479 47% Piercan 21 182 Industrie 480 45% Bernard & Bernard 21 77 Transport 481 47% Gazzola Maconnerie Traditionnelle 20 78 BTP 482 46% 3iD Rénovation 20 64 BTP 483 45% BM&A Advisory support 20 NC Conseil 484 41% Bio Ingrédients 21 NC Agroalimentaire 485 67% CNS Communications 10 80 Conseil 486 44% Le comptoir de Mathilde 20 69 Distribution 487 35% SOS Oxygène 23 NC Santé 488 41% Cantal Fret 21 143 Transport 489 40% Mantelec 21 28 Distribution 490 63% Bioluz 10 74 Santé 491 40% ST Engineering Antycip 20 NC Distribution 492 54% Atlantic Nature 13 58 Distribution 493 38% Les domaines Jeeper 20 11 Agroalimentaire 494 61% Balas Textile 9 NC Industrie 495 31% Biotope 21 236 Services 496 27% Agour 21 49 Agroalimentaire 497 180% Arcure 8 NC Technologies 498 276% Net Reviews 10 94 Services numériques 499 105% Capsa 11 42 Industrie 500 151% Go Concept 16 216 Conseil *Le taux de croissance est anormalement élevé, la société ayant été créée en 2016. **CA 2020 estimé *** Entreprise créée en 2015. Calcul effectué à partir du CA 2017 CA 2020 estimé **** CA 2021 ***** Calcul effectué à partir d'un estimation du CA 2015 ****** Calcul effectué à partir du CA 2015